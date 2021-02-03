Выручка Amazon в четвертом квартале составила $125,6 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Amazon зафиксировала выручку в размере $125,6 млрд по итогам четвертого квартала 2020 года. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность.

За трехмесячный период, завершившийся 31 декабря, выручка компании впервые превысила отметку в $100 млрд, поднявшись на 44% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Тогда за аналогичный период компания зафиксировала выручку в размере $87,4 млрд. В 2020 году выручка превысила ожидания аналитиков, по мнению которых она должна была составить немногим более $119 млрд.

Выручка Amazon по итогам всего 2020 года выросла на 38% и составила $386,1 млрд по сравнению с $280,5 млрд годом ранее. Прибыль в четвертом квартале составила $7,2 млрд, то есть $14,09 на одну акцию, а за год - $21,3 млрд.

В отчете компании содержится также заявление о том, что ее основатель Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет пост генерального директора и займет должность исполнительного председателя совета директоров. На фоне этого стоимость акций Amazon на электронных торгах биржи NASDAQ после завершения сессии выросла на $42 (1,24%) до $3 422 за штуку.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании сейчас оценивается примерно в $1,69 трлн.