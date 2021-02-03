"Азербайджанские авиалинии" с 17 февраля начинают выполнять рейсы Баку - Москва - Баку

БАКУ, 3 февраля. /ТАСС/. Компания "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) с 17 февраля начнет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Баку - Москва - Баку. Об этом сообщила в среду пресс-служба АЗАЛ.

"Национальный авиаперевозчик Азербайджана - АЗАЛ с 17 февраля приступает к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку - Москва - Баку", - говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будут выполняться в аэропорт "Домодедово" два раза в неделю - по средам и воскресеньям. При этом пассажиры должны иметь разрешение на въезд в страну и справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

"В соответствии с решением оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться на самоизоляции", - подчеркивается в сообщении азербайджанского авиаперевозчика.

Ранее правительство России приняло решение о возобновлении с 15 февраля авиасообщения с Азербайджаном.