Счетная палата планирует 414 проверок в 2021 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует провести 414 проверок в 2021 году, среди которых значительная часть отведена социально-ориентированным мероприятиям. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Счетная палата публикует план проверок на 2021 год. Всего в этом году запланировано 414 мероприятий, в том числе 284 контрольных, 100 экспертно-аналитических и 30 иных мероприятий. Значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Также в план вошли 84 мероприятия, переходящие из плана 2020 года, и 41 со сроками окончания в 2022 и последующих годах. Много мероприятий посвящено оценке расходования средств федерального бюджета: 98 в рамках последующего контроля, 29 по оперативному анализу и 93 по предварительному аудиту формирования федерального бюджета.

Ведомство планирует проанализировать реализацию мер налоговой поддержки и субсидирования организаций, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции, влияние принятых мер на поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году и истекшем периоде 2021 года. Также Счетная палата проведет мониторинг использования средств Фонда национального благосостояния в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями на российскую экономику в 2020 году.

Помимо этого планируется мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики, осуществляемой в стране в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации по коронавирусу в 2020-2021 годы. Кроме того, палата оценит результативность выделения в 2019-2020 годы средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

Проверки по поручению президента

Счетная палата планирует провести 20 проверок по поручению президента России в текущем году. "Кроме того, Счетная палата проведет 2021 году 20 масштабных аналитических мероприятий по поручению главы государства", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, ведомство планирует провести "мониторинг реализации мероприятий по газификации субъектов РФ природным газом". Счетная палата планирует также оценить эффективность управления государственным фондом недр в 2018-2019 годах и в истекшем периоде 2020 года. Это предполагается сделать для устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счет импорта.

Кроме того, Счетная палата проведет анализ достаточности и результативности мер, принимаемых для завершения переселения граждан из непригодного для проживания жилья, созданного в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока, в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года.

Также ведомство планирует провести 58 проверочных мероприятий на основании поручений и предложений палат Федерального собрания. В частности, планируется проанализировать влияние мероприятий по развитию жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на уровень развития сельских территорий, реализуемых в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Также предполагается проверить эффективность использования средств федерального бюджета, выделенных в 2018-2020 годах на создание единого института развития экспорта. Помимо этого, Счетная палата проверит эффективность реализации комплекса мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.