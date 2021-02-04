В Ростехнадзоре заявили, что завершат внеплановую проверку предприятий в Арктике в феврале

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ростехнадзор завершит в феврале этого года внеплановую проверку предприятий в Арктике и представит правительству РФ предложения по повышению уровня промышленной безопасности. Об этом в ходе заседания общественного совета при Ростехнадзоре сообщил глава ведомства Алексей Алешин, его слова передали журналистам в пресс-службе.

"После аварии в Норильске у Ростехнадзора есть поручение президента по внеплановой проверке всех объектов, которые находятся в Арктической зоне. В текущем месяце мероприятия завершаются, по результатам в правительство будут представлены предложения о том, что необходимо делать для предотвращения подобных аварий и для повышения уровня промышленной безопасности в целом", - сказал он.

Алешин отметил, что по результатам произошедшей в мае 2020 года аварии на ТЭЦ-3 в Норильске будут внесены масштабные изменения в действующее законодательство, определяющее порядок функционирования объектов в Арктической зоне.

"Таким образом, что касается извлечения уроков из аварии в Норильске, изменения будут масштабными, как на законодательном, так и на техническом уровне", - подчеркнул глава Ростехнадзора и добавил, что ведомство работает в рамках поручения Совета безопасности РФ.

В июле 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов поручил Ростехнадзору провести до конца 2020 года внеплановые проверки объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике и в срок до 1 февраля 2021 года доложить об их результатах правительству. В перечне объектов, подлежащих проверке, числилось 426 позиций.