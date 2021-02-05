Эксперты: спекулянты подтолкнули СПБ биржу к первенству по обороту торгов акциями

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Дисбаланс на рынке акций, вызванный повышенной активностью агрессивных трейдеров, подтолкнул Санкт-Петербургскую (СПБ) биржу к первенству по объему торгов в акциями январе, полагают опрошенные ТАСС эксперты. В этом месяце площадка для иностранных компаний впервые в истории опередила Московскую биржу по объему торгов.

В январе объем торгов акциями, паями и депозитарными расписками на СПБ бирже (которая является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов акциями международных компаний в РФ) превысил аналогичный объем торгов на Московской бирже примерно на 20%. Согласно последним данным компаний, данный показатель на СПБ бирже составил $36,1 млрд, на Мосбирже - около $30,21 млрд (или 2,247 трлн рублей при конвертации по среднедневному курсу ЦБ РФ за январь 74,39 рубля).

Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что причинами такой статистики могла стать как повышенная волатильность на рынках США в январе, в том числе за счет общего дисбаланса, спровоцированного спекулянтами с Reddit, так и рост интереса вновь приходящих на рынок отечественных инвесторов к иностранным бумагам.

Январская волатильность

В январе волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний США. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop, с 12 по 28 января взлетела на 2309%, до $483. Причиной тому стали организованные на платформе Reddit спекуляции частных трейдеров.

Акции компании GameStop не торгуются на СПБ бирже, однако спекулятивные скачки наблюдались и в других компаниях, в том числе низколиквидных, но попавших в топ-10 по обороту на бирже в январе (Bed Bath & Beyond и Transocean). То, что активность в акциях "памп-компаний" и дестабилизация рынка привели к большей активности инвесторов по всему спектру иностранных бумаг, считает и руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов.

Помимо прочего, одним из факторов роста торгов, помимо кейса с Gamestop, может быть то, что в начале января по американским акциям идут традиционно более активные торги, чем по российским, так как экономическая жизнь в США начинается на неделю раньше (В США торги начались с 4 января, а в России - с 11 января), добавил директор по брокерскому бизнесу "БКС мир инвестиций" Олег Чихладзе.

Между тем, наибольшие обороты по прежнему генерируют наиболее ликвидные бумаги, такие, как Apple, Tesla, Alibaba и другие. В них, как правило, может быть больше сильных движений, которые и привлекают трейдеров и влияют на объемы торгов, добавил директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко.

"Это привлекает активных трейдеров, которые генерируют большой оборот. Но оборот и аллокация активов - это разные вещи: оборот генерируют активные трейдеры и ключевое в контексте оборота - волатильность. Американский рынок в последнее время более волатильный - соответственно, активность агрессивных трейдеров переместилась туда", - пояснил эксперт добавив, что российский рынок сейчас менее подвижен - следовательно, торговая и активность ниже.

Роль инвесторов-новичков

Приток розничных инвесторов также стал мощным драйвером для российского рынка. "С 1997 по 2019 год рынок развивался медленно. Список бумаг пополнялся редко и порой сокращался. Ликвидными считались примерно 20 бумаг, на них приходилось свыше 90% оборота. Но и спрос со стороны инвесторов был медленным. А в прошлом году приток был взрывным - за 11 месяцев физлицами было открыто больше счетов, чем за 22 года до этого", - пояснил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Несмотря на то, что бумаги таких компаний как Сбербанк и "Лукойл" сохраняют основную долю в усредненном портфеле частного инвестора, листинг Московской биржи стал тесным для них, полагает эксперт. "Инвесторы ищут идеи в высокотехнологичных акциях, а такие на российском рынке крайне слабо представлены. Зато их в достатке на американском рынке, и как следствие, на Санкт-Петербургской бирже", - пояснил он. На Московской бирже IT-сектор представлен несколькими компаниями, среди популярных - Mail.Ru, Yandex, TKS, Ozon, на западе количество таких компаний превышает несколько сотен.

О том, что лидирующее положение на Санкт-Петербургской бирже по объему торгов в январе обязано клиентам, которые пришли в 2020 году, говорит и статистика БКС, рассказал Чихладзе. "Порядка 50% сделок приходится на сделки с иностранными бумагами, 30% - на сделки с валютой и 20% - на сделки с российскими бумагами", - рассказал он.

Обороты СПБ биржи

Доступ к глобальным рынкам является на текущий момент преимуществом для Санкт-Петербургской биржи, полагает главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов. "Капитализация глобального фондового рынка значительно больше любого из отдельных рынков <…>, а дальнейшее соревнование по оборотам будет зависеть как от притока инвесторов в российские бумаги, так и от реализации проектов Мосбиржи по расширению доступа к инструментам с глобальных рынков", - пояснил эксперт добавив, что с 2019 по 2020 год обороты клиентов "ВТБ капитал инвестиции" на СПБ бирже увеличились в десятки раз и сейчас достигают более 30 млрд рублей в день.

Более того, доступ к инструментам в валюте оказался очень актуален в 2020 году и с тех пор только усиливается, добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Вводя в состав портфеля такие активы, инвестор диверсифицирует свой риск вложений в рублевые ценные бумаги. Таким образом, Санкт-Петербургская биржа вовремя сделала своим клиентам то самое предложение, от которого сложно отказаться", - пояснила эксперт добавив, что сегодня вполне реально предположить, что объемы торгов на бирже в годовом выражении смогут превысить параметры Мосбиржи.

В то же время, инвесторы любят российские голубые фишки, сберегают свои средства с помощью государственных и корпоративных облигаций РФ, добавил Панченко. "Наличие выбора - плюс для инвесторов: в зависимости от рыночной ситуации они торгуют либо российскими, либо зарубежными инструментами. Российский рынок сейчас менее волнителен - следовательно, торговая и активность ниже", - пояснил он.

Российский рынок акций остается привлекательным с точки зрения как дивидендной доходности, так и потенциала роста котировок, добавил квалифицированный инвестор и независимый трейдер Дмитрий Слепцов.

По мнению Ващенко, ориентация на рынок иностранных акций - это тренд, который пока не закончился. "Переломить его сможет только серьезный кризис, подобный "схлопыванию" пузыря дот-комов в 1998 году", - добавил он.