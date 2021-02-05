В МЭР объяснили ускорение годовой инфляции в январе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ускорение годовой инфляции в России в январе 2021 года обусловлено эффектом низкой базы начала прошлого года, а также продолжающимся ростом цен на мировых рынках продовольствия, где цены выросли до максимальных с 2014 года значений, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

"Динамика инфляции в годовом выражении обусловлена эффектом низкой базы начала прошлого года, а также продолжающимся ростом цен на мировых рынках продовольствия, где цены выросли до максимальных с 2014 года значений", - отмечает директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова, слова которой передает пресс-служба.

Кроме того, вырос вклад в инфляцию непродовольственных товаров (в том числе за счет бензина) при снижении цен на ряд социально значимых продуктов - сахар, куриные яйца, а также стабилизации цен на подсолнечное масло, которая произошла благодаря принятым мерам правительства, отмечает она.

По словам директора департамента, отложенный эффект от реализации этих мер в ряде регионов связан в том числе с более длительной логистикой и наличием товарных запасов у поставщиков и торговых сетей, сформированных до подписания соглашений.

"Зафиксированный в январе рост цен на овощи в целом соответствует характерным для января сезонным трендам. Однако по ряду позиций темпы удорожания превышают уровни прошлых лет - например, по помидорам, по картофелю, урожай которого в прошлом году сократился. Одним из выходов из данной ситуации видим в проработке дополнительных экономических стимулов, которая находится на контроле у отраслевых ведомств", - добавляет Власова.

Цены на лекарства

Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что внимательно следят за ситуацией с ценами на лекарственные препараты и оперативно передают всю информацию о рисках и колебаниях на фармацевтическом рынке в Минздрав и Росздравнадзор для проработки и принятия сдерживающих мер.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в РФ в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,67%.