Посол Ирана заявил, что следующая поставка "Спутника V" в страну произойдет до 18 февраля

ТЕГЕРАН, 7 февраля. /ТАСС/. Следующая поставка российской вакцины "Спутник V" будет осуществлена в Иран до 18 февраля. Об этом заявил в воскресенье посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Следующая поставка российской вакцины от коронавируса будет осуществлена в конце месяца бахман (согласно иранскому календарю, месяц заканчивается 18 февраля - прим. ТАСС)", - цитирует его агентство Fars. Посол добавил, что последующие поставки также будут осуществляться в конце февраля и начале марта.

Он выразил надежду, что "в течение двух с половиной месяцев [стороны] достигнут результатов в совместном изготовлении, и в Иране начнется производство [российской] вакцины".

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в Тегеран 4 февраля. По словам министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки, поставки российского препарата от коронавируса позволяют начать вакцинацию в Иране уже 9 февраля.