РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в ЕС 29 января

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 29 января подал заявку на регистрацию на территории Европейского союза вакцины "Спутник V", научные консультации с Европейским Агентством по лекарственным средствам (ЕМА) прошли 19 января. Об этом сообщил журналистам представитель фонда.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на представителя ЕМА о том, что агентство завершило консультирование разработчика российской вакцины "Спутник V" и теперь научный центр Гамалеи может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС.

В РФПИ отметили, что фонд подал заявку в ЕМА на участие в научной консультации по поводу "Спутника V" 22 октября прошлого года. Такую консультацию разработчики вакцины, представители фонда и представители ЕМА провели 19 января. Заявку на регистрацию вакцины в ЕС РФПИ подал 29 января 2021 года и "запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)".

Представитель фонда также отметил, что у РФПИ есть официальное подтверждение от ЕМА о принятии заявки. Он уточнил, что EMA определяет скорость одобрения заявки.

Журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.