"Автоваз" объявил о старте продаж внедорожника Lada Niva Travel

"Lada объявляет о старте продаж новой Lada Niva Travel в России. В каждом из 300 российских дилеров Lada можно пройти тест-драйв и приобрести новый внедорожник. Также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты доступно онлайн - на сайте lada.ru или сайтах официальных дилеров", - отмечается в сообщении.

Ранее автомобиль выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "Автоваза". В конце 2019 года "Автоваз" выкупил у американского концерна 50% в СП. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Lada Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "Автовазу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Задняя часть также изменилась, у авто появились новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. Для автомобиля предусмотрено 5 комплектаций и 8 цветов, включая красный металлик "Феерия" и зеленый металлик "Амазония". Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 г. увеличились на 1%, до 362,4 тыс. машин.