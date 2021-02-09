Замглавы МИД России считает, что 5G получит широкое распространение к 2030 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стандарт связи 5G будет широко распространен в мире к концу текущего десятилетия. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"Насколько мне известно, сеть 5G получит повсеместное распространение ближе к концу текущего десятилетия. Пока же мир только приступает к развертыванию базового оборудования. На конец 2020 года во всем мире насчитывалось до 220 млн 5G-подключений. В зоне покрытия 5G в настоящее время живет около 1 млрд человек - 15% мирового населения", - сказал он.

"В России ведется тестирование 5G всеми ведущими отечественными операторами в Москве, Кронштадте, Нижнем Новгороде и на Урале. Разворачивается строительство новых сетей и модернизация существующих для нового поколения мобильной связи", - отметил замминистра.

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, российские операторы и производители открыты к сотрудничеству и активно взаимодействуют с лидерами в разработке технологий 5G, в числе которых как азиатские компании Huawei, ZTE, Samsung, так и европейские Nokia, Ericsson.

"В то же время приоритет отдается развитию отечественных технологий, что, собственно, и является лучшим залогом национальной безопасности. Осенью 2020 года российские власти приняли кардинальное для развития в стране 5G решение - внедрение сетей связи пятого поколения должно происходить исключительно на отечественном оборудовании. В этот процесс вовлечены "Ростех", "Ростелеком", "Сколтех", "Система". Ожидается, что к 2030 году доля российского оборудования в сетях 5G достигнет 80%", - отметил Панкин.