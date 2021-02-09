Азербайджан разрешил исследования комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Азербайджан выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса - "Спутник V" и AstraZeneca, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

Отмечается, что клинические исследования комбинации вакцин начнутся в феврале 2021 года.

"В ходе исследований предполагается оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины "Спутник V" и вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев", - отмечается в сообщении.

РФПИ добавляет, что исследования позволят оценить иммуногенность и безопасность комбинированного использования вакцин.

Ранее РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года.