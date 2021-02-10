Число самозанятых в России достигло 1,7 млн

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Количество самозанятых в России достигло 1,7 млн. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации РФ.

"Сегодня, по сути, в режиме реального времени мы обрабатываем огромные массивы информации в отношении 157 млн человек, включая иностранных граждан; в отношении 3,4 млн компаний; в отношении 3,7 млн индивидуальных предпринимателей. И, наверное, могу себе позволить не без гордости сказать, что в отношении 1,7 млн самозанятых", - отметил Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых появился в стране как пилотный проект 1 января 2019 года. С октября 2020 года он действует во всей России. Режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. В Москве число самозанятых по итогам 2020 года выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 479 тыс. человек.