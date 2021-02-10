Тегеран и Москва договорились о совместном производстве "Спутник V" в Иране

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Иран и Россия договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в среду посол Ирана в Москве Казем Джалали на церемонии, посвященной 42-й годовщине Исламской революции, которая проходит в онлайн-формате.

Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

"Наши переговоры по совместному производству ["Спутника V"] завершены, и скоро мы станем свидетелями производства данной вакцины на территории Ирана", - сказал он.

Джалали напомнил, что после подписания Тегераном и Москвой договора на закупку вакцины "Спутник V" первая партия была направлена в Иран. "Через два дня будет поставлена вторая партия", - информировал он.

Как отметил в свою очередь замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, взаимодействие по линии министерств здравоохранения и соответствующих профильных структур, занятых борьбой с новой коронавирусной инфекцией, является очень важной темой в диалоге двух стран.

"Как вы слышали, первая партия вакцины уже прибыла в Тегеран [4 февраля]. Готовятся новые поставки. И мы уверены, что эффективность российской вакцины будет должным образом оценена нашими иранскими друзьями и совместными усилиями мы сможем победить пандемию", - подчеркнул дипломат.