Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО выросла более чем вдвое

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль агрохолдинга "Черкизово" по МСФО в 2020 году выросла более чем в два раза по сравнению с показателем за 2019 год и составила 15,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза - до 13,9 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 7,2% - до 128,8 млрд рублей.

Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 134 руб. на акцию. Уставный капитал "Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общая сумма дивидендов по итогам 2020 года может составить 5,89 млрд руб. После публикации сообщения о дивидендах акции "Черкизово" на Мосбирже выросли почти на 4% и в моменте достигали 2090 руб. за бумагу.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".