Российские эксперты прибыли в Сербию для оценки возможностей производства "Спутника V"

БЕЛГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Делегация российских экспертов прибыла в Сербию для оценки возможностей страны производить вакцину "Спутник V" на своей территории. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министра инноваций и технологического развития Сербии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

Сообщается, что делегация состоит из представителей Министерства промышленности и торговли РФ, ведущих технологов Центра им. Гамалеи и руководства Российского фонда прямых инвестиций. Как заявил в среду корреспонденту ТАСС посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, делегация в ближайшие дни оценит обстановку, после чего будут даны прогнозы по срокам производства российского препарата.

По данным Минздрава Сербии, страна через 2-3 месяца начнет расфасовку российского препарата "Спутник V", а до конца года на территории страны начнется полноценное производство вакцины.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация препаратом. "Спутник V" пользуется огромной популярностью у населения, более 40% из записавшихся на вакцинацию указали, что хотели бы получить именно российскую вакцину.