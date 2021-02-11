{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минфине заявили, что цифровой рубль укрепит позиции нацвалюты

В то же время ведомство предупредило о возможных рисках для банков
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в международных расчетах. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности на тему: "О перспективах введения цифрового рубля в России".

"Если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем таким образом повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", - отметил Чебесков.

По его словам, Китай намерен использовать цифровую валюту для укрепления юаня в мире. "Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции", - сказал Чебесков.

Однако он подчеркнул, что ускоренное внедрение цифрового рубля несет риски для банков. "Ключевые риски для банков с точки зрения ускоренного внедрения цифровой валюты, с точки зрения бизнеса, это, конечно, потеря части транзакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом", - добавил глава департамента.

Что такое цифровой рубль

В середине октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую. Подготовка соотвествующих поправок в законодательство может начаться не раньше второй половины 2021 года.

Теги
Россия
"Дочка" "Лукойла" может начать экспериментальную добычу водорода
На отработанных месторождениях газа остался метан, из которого путем температурного воздействия генерируется водород
Читать полностью