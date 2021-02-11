В Минфине заявили, что цифровой рубль укрепит позиции нацвалюты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в международных расчетах. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности на тему: "О перспективах введения цифрового рубля в России".

"Если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем таким образом повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом", - отметил Чебесков.

По его словам, Китай намерен использовать цифровую валюту для укрепления юаня в мире. "Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции", - сказал Чебесков.

Однако он подчеркнул, что ускоренное внедрение цифрового рубля несет риски для банков. "Ключевые риски для банков с точки зрения ускоренного внедрения цифровой валюты, с точки зрения бизнеса, это, конечно, потеря части транзакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом", - добавил глава департамента.

Что такое цифровой рубль

В середине октября 2020 года ЦБ РФ представил в докладе концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую. Подготовка соотвествующих поправок в законодательство может начаться не раньше второй половины 2021 года.