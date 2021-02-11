"Норникель" получил требование Красноярского края возместить вред природе на 494 млн руб.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Норникель" получил требование Красноярского края о возмещении ущерба объектам животного мира на 494 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" сообщает, что Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края направило в НТЭК (Норильско-Таймырская энергетическая компания, входит в группу компаний "Норильский никель") требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира, связанного с разливом дизельного топлива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 города Норильска, в размере 494 млн рублей (около $7 млн по текущему обменному курсу)", - отмечается в сообщении.

Краевое правительство предлагает "Норникелю" возместить ущерб в течение 30 дней со дня получения требования, либо принять меры по восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда.

"Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира", - говорится в сообщении.

Накануне председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил журналистам, что краевые власти предъявят дополнительные претензии к "Норникелю" за разлив в Норильске в ближайшие две недели.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК, о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.