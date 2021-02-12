Чистая прибыль НЛМК по РСБУ упала на 26,7%

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль НЛМК по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2020 года составила 61,13 млрд рублей, что на 26,7% ниже, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка за отчетный период выросла на 3,6% - до 437,1 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 5,2% и достигла 111,2 млрд рублей, прибыль от продаж составила 59,44 млрд рублей, что на 2% меньше, чем за предыдущий год.

Доналоговая прибыль НЛМК упала за отчетный период на 30% - до 67,1 млрд рублей.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистая прибыль компании уменьшилась на 8% по сравнению с показателем годом ранее и составила $1,236 млрд. Выручка сократилась на 12%, до $9,25 млрд. Показатель EBITDA вырос на 3%, до $2,645 млрд.

Накануне совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам четвертого квартала 2020 года из расчета 7,25 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов за период НЛМК может направить 43,45 млрд рублей, или $570 млн.

О компании

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.