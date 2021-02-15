Ростуризм надеется на приток инвестиций в строительство за счет льготных кредитов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает на привлечение инвестиций в строительство отелей за счет утвержденной программы займов по сниженным ставкам для развития туризма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

"Решение о субсидировании государством части процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей - долгожданная мера для отрасли. Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку, одновременно с ростом спроса на отдых и путешествия", - сказала она.

По словам Догузовой, дефицит качественной туристической инфраструктуры является одной из ключевых и системных проблем развития туризма в стране на сегодняшний день.

15 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил о том, что правительство России утвердило программу займов по сниженным ставкам для развития туризма. Он уточнил, что это будут длинные займы со сроком до 15 лет с низкими ставками от 3% до 5% годовых вместо сегодняшних примерно 10%. В пресс-службе кабинета министров уточнили, что утверждены также правила предоставления льготных кредитов. Так, льготный заем доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 000 кв. метров или же с фондом от 120 номеров. Разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров, подчеркнули в пресс-службе правительства.