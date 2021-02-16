Консолидированная выручка "Яндекса" в 2020 году выросла на 17%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP по итогам 2020 года увеличилась без учета показателей "Яндекс.Маркета" на 17% по сравнению с показателем годом ранее и составила 206 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка с учетом "Яндекс.Маркета" за 2020 год возросла на 24% и достигла 218,3 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" без учета показателей "Яндекс.Маркета" выросла на 2%, до 28,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 6%, до 53,9 млрд рублей, маржинальность по EBITDA составила 26,2%.

Компания прогнозирует рост консолидированной выручки по итогам 2021 года в пределах 47% - до 305-320 млрд рублей.

Рост в "Яндексе" в первую очередь связывают с увеличением выручки в сегменте электронной коммерции ("Яндекс.Маркет", "Яндекс.Лавка" и доставка товаров повседневного спроса из магазинов-партнеров в "Яндекс.Еде"), ростом логистического бизнеса, а также восстановлением показателей в сегментах "Поиска и портала" и "Такси".

В компании при этом отметили, что данный прогноз сохраняется при условии, что пандемия коронавируса не будет усугубляться и, начиная со второго квартала этого года, ситуация будет постепенно улучшаться. Поэтому в зависимости от экономических последствий пандемии коронавируса и иных возможных нарушений, вызванных этим кризисом, прогноз может измениться, добавили в "Яндексе".

"Яндекс.Маркет"

Оборот "Яндекс.Маркета" по итогам 2020 года увеличился почти в полтора раза и составил 28,8 млрд рублей. Выручка "Яндекс.Маркета" в четвертом квартале выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла 8,7 млрд рублей.

Показатель GMV всего сегмента электронной торговли "Яндекса" (маркетплейс, "Лавка" и доставка продуктов из магазинов в "Яндекс.Еда") в октябре - декабре 2020 увеличился на 127%.

Доля сторонних продавцов на маркетплейсе удвоилась за год и в четвертом квартале достигла 63,5% от общего показателя (в четвертом квартале 2019-го она была на уровне 34%). Ассортимент товаров маркетплейса на конец года достиг 2 млн наименований (рост в три раза с декабря 2019 года).

Убыток по скорректированному показателю EBITDA "Яндекс.Маркета" в октябре - декабре 2020 года составил 3 млрд рублей (8,29 млрд рублей в 2020 году), тогда как годом ранее он составлял 2,9 млрд рублей (8,26 млрд рублей в 2019 году).

С 1 октября 2020 года маркетплейс "Беру" стал частью "Яндекс.Маркета". В середине 2020 года "Яндекс" и Сбербанк договорились о реорганизации совместных предприятий, включая изменение акционерной структуры "Яндекс.Маркета". Сделка была закрыта 23 июля, в результате чего "Яндекс" выкупил долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" и консолидировал 100% бизнеса.

IV квартал

По итогам IV квартала 2020 года без учета показателей "Яндекс.Маркета" выручка поднялась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 63,9 млрд рублей.

Выручка с учетом показателей "Яндекс.Маркета" в IV квартале выросла на 39% - до 71,6 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период (без учета показателей "Яндекс.Маркета") увеличилась на 41% - до 9,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 29% - до 17,1 млрд рублей. Маржинальность скорректированного показателя EBITDA без учета показателей "Яндекс.Маркета" составила 26,7%.

Выручка "Яндекса" в сегменте "Поиск и портал" (включает все сервисы "Яндекса" в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане) в IV квартале увеличилась на 8% и составила 37,1 млрд рублей.

В сегменте "Такси", который включает в себя "Яндекс Go" и Uber в России и 17 странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки, логистические и другие B2B-сервисы, фудтех-направление ("Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка"), а также каршеринг "Яндекс.Драйв", выросла по итогам IV квартала на 54% и составила 22,3 млрд рублей. Рост, по данным компании, обусловлен хорошими результатами "Яндекс.Лавки", ростом "Яндекс.Еды", а также развитием сервиса онлайн-заказа такси для бизнеса.

Выручка в сегменте электронной коммерции "Яндекса" ("Яндекс.Маркет") выросла в IV квартале на 17%, до 8,7 млрд рублей. Выручка компании в сегменте "Сервисы объявлений" ("Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Работа") выросла по итогам октября-декабря на 13%, достигнув 1,8 млрд рублей.

Выручка в сегменте "Медиасервисы" ("Кинопоиск", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Афиша", а также продюсерский центр "Яндекс.Студия" и единая подписка на сервисы "Яндекса" - "Яндекс.Плюс") увеличилась более чем в 2 раза и составила 2,9 млрд рублей.

В сегменте "Экспериментальные направления" (включают направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), "Дзен", "Геосервисы", "Едадил", "Яндекс.Инвестиции", "Яндекс.Облако" и "Яндекс.Образование") выручка компании за отчетный период выросла в 1,5 раза и достигла 4,1 млрд рублей.