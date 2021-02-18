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"Тинькофф" восстановил работу сервисов после сбоя

Ранее клиенты банка жаловались на проблемы с авторизацией в мобильных приложениях

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" восстановил работу сервисов после масштабного сбоя, который произошел накануне в среду. Об этом сообщил ТАСС представитель кредитной организации.

"Проблемы со входом в сервисы "Тинькофф" были устранены накануне вечером, сейчас работоспособность приложений восстановлена. Приносим извинения всем нашим клиентам, которых могла затронуть эта ситуация", - сказал представитель банка.

Накануне пользователи "Тинькофф" сообщали о сбоях в работе сервисов банка. В частности, в социальных сетях жаловались на проблемы с авторизацией в приложениях банка и "Тинькофф инвестиции".

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге. Большая часть пользователей (91%) жаловалась на невозможность войти в систему, еще 7% сообщали о сбое всех сервисов, 1% пользователей отмечал невозможность перевода денег.

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