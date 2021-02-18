ЦБ планирует вернуться к нейтральной ставке в 5-6% в течение трех лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% в трехлетнем периоде, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке",- сказала она, напомнив, что нейтральный уровень ставки составляет 5-6%. Оценка нейтрального уровня может уточняться Банком России.

Темпы возврата к нейтральной ключевой ставки будут зависеть от уровня инфляции. В настоящий момент дезинфляционные факторы уже преобладают.

По словам главы ЦБ, уровень ставки влияет на бизнес-модели, и многие банки стали поднимать вопрос о том, что в условиях низких ставок тяжело сохранять маржу. "Напомню - несколько лет назад все говорили: "Давайте снижать ставки, мы будем выдавать больше кредитов". Понятно, что ставки влияют не только на активное участие балансов банков, но и на пассивное", - сказала она.

Набиуллина добавила, что в условиях низких процентных ставок по депозитам все больше клиентов банков переходят на фондовый рынок, и в этом случае ЦБ рекомендует кредитным организациям прислушиваться к потребностям клиента. "Клиент хочет комплексные услуги, не только получить кредит, но хочет обслуживать малый и средний бизнес, различные платежные услуги. Чтобы сохранить устойчивость, нужно думать о клиентоориентированности, чтобы удерживать их в контуре банков. Поэтому цифровизация бизнес-моделей становится не только уделом крупных банков, но и региональных и малых банков", - отметила глава ЦБ.

Банк России 12 февраля в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Регулятор отмечал, что в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, однако сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены.