Роботакси в США и автономные "Камазы". Как далеко продвинулись беспилотные автомобили?

​​​​​​​Первые такси без водителя в салоне, испытания автономных грузовиков и битвы стартапов за инженеров. Собрали десять трендов и событий, дающих представление, что происходит с беспилотным транспортом в мире и в России

Появились два сервиса роботакси без водителя Сегодня беспилотные автомобили тестируются в шести странах: в США, Китае, России, Израиле, Великобритании (но здесь речь о разовых экспериментах) и Южной Корее. В большинстве испытаний человек находится в салоне машины на месте водителя или на пассажирском сидении впереди. Это нужно, чтобы подхватить управление автомобилем при угрозе ДТП. Реже беспилотник без страхующего водителя передвигается по нескольким улицам в городе или по отдельной территории. Во втором случае это может быть учебный полигон, как в автошколе, или конкретное место (вроде Иннополиса в Татарстане, где машины "Яндекса" катаются без водителя за рулем). Почти всегда вызвать беспилотное такси могут не все желающие, а, скажем, участники какого-то сообщества. Такая ситуация была во всем мире до осени прошлого года. В октябре Waymo, дочерняя компания Google, запустила беспилотное такси в пригороде Феникса, пятого города по населению в США. Сегодня вызвать роботакси может сделать любой, кто скачает приложение.

' 'YouTube/The Verge'

В январе 2021 года появилось второе роботакси — китайский стартап AutoX запустил сервис в пригороде Шенженя. Это значит, что эра беспилотных машин в городах уже близко? Нет, есть препятствия. Во-первых, не готовы законы, разрешающие не то чтобы свободно запустить беспилотники на дороги, но и тестировать их везде, а не только в разрешенных местах. В этом году в США не ждут реформ, которые позволят широко развернуть тестирование. "Правила изменятся в 2021 году благодаря новой администрации Байдена. Но перемены произойдут не сразу, их стоит ждать в 2022 году и позже", — прогнозирует в своей рассылке обозревательница "Техкранч" Кирстен Коросек, которая следит за развитием беспилотного транспорта. Во-вторых, роботакси и в США и в Китае запустили в пригородах. Технология мало обкатана в городах с оживленным движением. А разница между передвижением в Чендлере (где работает роботакси Waymo) и в Сан-Франциско существенная. Беспилотники начали отчитываться об испытаниях Сегодня больше всего испытаний беспилотников проходит в американской Калифорнии. С прошлого года компании отчитываются, насколько часто водители вынуждены вмешиваться в работу автопилота. В статистике количество машин, их пробег в автономном режиме и число вмешательств, которые потребовалось страхующим водителям для избежания ДТП. Waymo сообщает об одном вмешательстве на 30 тыс. миль (48 тыс. километров, одна миля = 1,6 километра — прим. ТАСС). Примерно так же часто вмешивается стартап Cruise, обещающий запустить роботакси в Сан-Франциско, в него инвестировали GM, Honda и Microsoft. Но определить, чья технология лучше, исходя из частоты вмешательств нельзя. Машины испытываются в разных условиях. В центре Сан-Франциско ездить сложнее, чем в пригороде, где водители Waymo вмешиваются гораздо реже — каждые 130 тыс. миль. Тестирований становится больше. В том числе в России В прошлом году компании увеличивали число машин и выводили их на новые дороги. Израильская компания Mobileye начала тесты в Германии и планирует зайти в другие страны Европы. В Южной Корее появился беспилотный стартап. В России теперь две компании, которые испытывают легковые беспилотники. В конце прошлого года "Сбер" вывел десять машин на дороги Москвы (пока компания не раскрывает подробности: ни по каким улицам ездят машины, ни планы на год). В начале прошлого года "Яндекс" испытывал чуть больше 100 машин. Сейчас — 160, из них чуть больше 140 в Москве, остальные в Иннополисе, Энн-Арборе (штат Мичиган, США) и Тель-Авиве.

Описание Беспилотный автомобиль Sber Automotive Technologies © Михаил Метцель/ТАСС

Так, в Мичигане тестируется машина "Яндекса". В штате разрешено испытывать беспилотники без страхующего водителя на переднем сиденье.

' ' ' Youtube/Яндекс Go'

В России сейчас нет федерального закона, который регулирует деятельность беспилотных автомобилей. Такая реформа в планах, по идее, она должна разрешить расширенное тестирование не только беспилотников, но и, к примеру, телемедицину. Сегодня есть постановления, которые позволяют компаниям испытывать в России беспилотные автомобили. В инновационных центрах вроде Иннополиса машина передвигается без страхующего водителя за рулем. В Москве машины ездят по согласованным маршрутам, человек должен быть в водительском кресле. Пока из гонки вышел только американский стартап Starsky Robotics, который занимался беспилотными грузовиками. В нем были в том числе российские инвестиции от фонда Grishin Robotics сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина. Причина — нехватка денег на то, чтобы продолжать работу до вывода беспилотников в коммерциализацию. Сооснователь считает, что на это потребуется примерно десять лет. Беспилотные грузоперевозки, похоже, придут быстрее Часто встречается мнение, что беспилотные грузоперевозки станут повседневными быстрее, чем беспилотные такси. Передвигаться по трассе легче, чем в городах, где нужно много маневрировать и предсказывать поведение большего числа участников дорожного движения. Благодаря размеру грузовых машин, у их датчиков и лидаров (лазерных сенсоров, определяющих расстояние машины до других объектов) лучше обзор.

Описание Грузовые машины и легковые беспилотные автомобили Waymo © Justin Sullivan/Getty Images

Беспилотные грузовики есть в разработке у компаний Waymo и Aurora (Aurora сотрудничает с Paccar, а Waymo — с брендами грузовиков Daimler). Аврора объявила, что разработка грузовых автомобилей, а не легковых для нее в приоритете. Компания TuSimple собирается начать испытания грузовиков без водителей в текущем году. Ранее TuSimple договорилась с UPS о создании сети беспилотной доставки, которая должна заработать в 2024 году. Второй претендент на быстрый выход на рынок — роверы, или роботы-доставщики (обычно маленькие контейнеры на колесах). Компании запускают сервисы доставки роверами в пригородах, инновационных центрах, на отдельных улицах в мегаполисах. Близкий пример: в Москве роверы "Яндекса" доставляют товары из "Лавки" в районе Маяковской. Но для таких сервисов нужна определенная среда: хорошие тротуары и велодорожки. Более простой путь для технологии — складские роботы по типу тех, что использует на своих складах Amazon. Беспилотные "Камазы" в Российской Арктике Беспилотным пытаются сделать разный транспорт: от трамваев до внедорожников для севера. В прошлом году "Газпром нефть" протестировала работу беспилотных "Камазов", способных ездить по труднопроходимой местности в Ямало-Ненецком автономном округе. "Один водитель-оператор имеет в распоряжении от трех до пяти машин. Автомобили загружаются на базе, водитель садится в первый автомобиль, подключает к нему остальные и отправляется по заданному маршруту, ведя за собой колонну. Ведомые автомобили повторяют движения ведущего и контролируют окружающую обстановку", — рассказали в пресс-службе Альянса по развитию искусственного интеллекта в России.

Описание Беспилотный автомобиль КамАЗ © Пресс-служба Федерального дорожного агентства/ТАСС

В прошлом году беспилотники проехали в Арктике почти 3 тыс. километров. Их испытывали в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. "Тест-драйвы показали, что беспилотные машины даже в экстремальных условиях позволили на 10–15% снизить издержки при грузоперевозках. Сокращаются затраты, например, на топливо за счет более плавного движения автомобилей в колонне. Для круглосуточных перевозок пятью автономными автомобилями будет достаточно двух водителей вместо десяти", — добавили в альянсе. Внедрение грузовых беспилотников в полноценную эксплуатацию в Арктике запланировано к 2022 году. Еще прошлой зимой "Газпром нефть" начала испытывать в Арктике беспилотные вертолеты, которые перевозят грузы массой до 150 кг. "Был пилотируемый двухместный легкий вертолет "Тайбер", из которого демонтировали системы управления, кресла, приборы и другие агрегаты, необходимые для пилота на борту. Вместо них увеличили объем топливного бака, интегрировали сервоприводы для автоматического управления и саму беспилотную систему. Так, беспилотник сделан на основе модели, которая уже эксплуатировалась и имеет сертификат летной годности", — объяснили в альянсе. Крупные компании покупают стартапы В прошлом году Amazon приобрела Zoox, а Aurora — подразделение Uber. Компания Nuro, которая тоже делает беспилотники, купила стартап Ike Robotics, специализирующийся на автономных грузовиках. Корпорации понимают, что не осилят разработку технологии сами. Тем более входной билет в беспилотную отрасль сейчас оценивают в $1 млрд.

Описание Прототип беспилотного автомобиля Argo Ai © EPA-EFE/JASON SZENES

Автопроизводители тоже вкладываются в стартапы — Volkswagen и Ford инвестировали в Argo AI. В Cruise инвестировали Honda и General Motors. В 2021 году ожидается больше консолидаций стартапов с другими компаниями, в частности с производителями лидаров и другого оборудования для беспилотников. Разработчики переманивают друг у друга инженеров В прошлом году самая ожесточенная битва за сотрудников была между Zoox и Cruise. Изначально Cruise хотел купить Zoox, а когда тот не принял предложение, начал "хантить" его инженеров. После того как Amazon купил Zoox, в Cruise перешли два ведущих разработчика. Чтобы удержать сотрудников, Amazon пришлось выделить $100 млн на премии.

Описание Автомобиль-робот Cruise на улице Сан-Франциско © Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Впрочем, хантинг сотрудников конкурента — не самое большое зло в мире стартапов. Четыре года назад бывший сотрудник Uber рассказал, что компания занималась промышленным шпионажем, чтобы выведать технологии конкурентов. В частности, Uber интересовала разработка беспилотников. Waymo обвинила Uber в краже специального лазерного радара и обратилась в суд с иском на $1,9 млрд. До суда дело не дошло, тогда Uber передал Waymo долю в собственном акционерном капитале и подписал соглашение о том, что не будет использовать в своих продуктах технологии Waymo. Люди не доверяют беспилотным автомобилям Опрос прошлой весной в США показал, что трое из четверых американцев не доверяют беспилотным автомобилям. Причем большинство из тех, кто не сел бы в машину без водителя, ничего не слышали про аварии с беспилотниками в США — сбитого пешехода, ДТП с грузовиком. Большинство из опрошенных не смогли назвать конкретную причину, почему не доверяют автономным машинам. Это одна из проблем, которую придется решать будущим сервисам роботакси. Tesla все еще не стала беспилотником Спросите у друзей, какие компании делают беспилотные автомобили. Скорее всего, они назовут Tesla. Но машины Tesla — все еще не классические беспилотники. Сейчас то, что предлагает стартап Илона Маска, — это очень хорошая система помощи водителю. Это когда водитель может полностью или частично передать управление автопилоту, такие системы, к слову, разрабатывают почти все крупные автопроизводители. В прошлом году ФАС Германии начал судиться с Tesla за использование в рекламе своих автомобилей слова "автопилот", что вводит в заблуждение пользователей и нарушает правила честной конкуренции.

Описание Автомобиль Tesla Motors Model S © EPA/JOHN G. MABANGLO

Маск планирует сделать Tesla полностью беспилотной, но сроки постоянно отодвигаются. Джон Кравчик, глава Waymo, в одном интервью заявил, что не уверен в том, что при таком подходе Маск сможет сделать из Tesla беспилот. "Ошибочно полагать, что можно шаг за шагом улучшать АДАС, пока в какой-то момент он не превратится в полностью беспилотную систему", — сказал Кравчик. И добавил, что технические решения Waymo лучше. Маск не согласился с ним и ответил в Twitter, что его Tesla значительно дешевле Waymo. Автопилоты в сельском хозяйстве Еще одно направление — беспилотные комбайны в сельском хозяйстве. В России несколько компаний, которые их делают. Обычно комбайн предполагает несколько режимов управления: от минимальной помощи водителю до полного беспилота. Автономные комбайны уже используются в хозяйствах. Пример: компания Cognitive Pilot протестировала три автономных комбайна четыре года назад. В прошлом году в российских агрохозяйствах было 350 таких машин. "Комбайн, в отличие от автомобиля, представляет собой в каком-то смысле фабрику технологических процессов. Комбайнер должен не только вести машину, но и управлять процессом уборки. Через какое-то время он устает, за комбайном начинают оставаться хвосты, неубранные участки. С системой управления движением комбайнер может сосредоточиться на контроле за параметрами уборки урожая", — рассказали ТАСС в Альянсе по развитию искусственного интеллекта в России.

Описание Беспилотный комбайн Torum 750 (с российской системой автономного управления Cognitive Agro Pilot) © Валерий Матыцин/ТАСС