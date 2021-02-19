"Норникель" выплачивает ущерб от аварии на ТЭЦ-3 за счет созданного резерва

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146,2 млрд рублей выплачивается "Норникелем" за счет созданного в прошлом году резерва, сообщил заместитель гендиректора "Русала" (второй крупнейший акционер "Норникеля") Максим Полетаев, слова которого передали ТАСС в пресс-службе компании.

"Штраф выплачивается ["Норникелем"] за счет созданного резерва, который уменьшает показатель EBITDA, являющийся основным в дивидендной формуле. Этот резерв был создан в прошлом году. Мы не видим никаких других изменений в вопросе дивидендных выплат", - сказал Полетаев.

Ранее "Норникель" согласился выплатить штраф за причиненный ущерб природе из-за аварии в Норильске по решению суда. Выплата будет происходить за счет сокращения прибыли и соответствующего снижения дивидендов.

О ЧП и решении суда

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.