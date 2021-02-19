Стоимость биткойна впервые превысила $55 тысяч

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 7% и в пике достигал $55,2 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 21:53 мск.

Ранее капитализация биткойна превысила $1 трлн.

По данным на 22:07 мск, биткойн ускорил рост до 7,5% и находился на уровне $55,472 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".