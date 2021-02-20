Стоимость биткойна превысила $57 тыс.

ТАСС, 20 февраля. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 2,02%, до $57,11 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 15:29 мск.

Что будет с биткойном?

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Согласно данным на 15:42 мск, биткойн рос уже на 2,52% и находился на уровне $57,396 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".