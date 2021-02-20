Минтруд будет утверждать правила направления средств маткапитала на накопительные пенсии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении за Министерством труда и социальной защиты России полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

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"Дополнить положение о Минтруде РФ <...> подпунктом следующего содержания: правила направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии", - говорится в документе.

Днем ранее в Минтруде уточнили, что направить материнский капитал на накопительную пенсию можно только по решению родителей.

Согласно данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.

В декабре 2020 года Максим Топилин, который тогда возглавлял ПФР, заявил в интервью ТАСС, что за все время существования программы 75,5% семей хотя бы раз распоряжались средствами материнского капитала, а 62% использовали его полностью. В конце 2019 года Антон Дроздов, занимавший должность главы ПФР, сообщил, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использовано гражданами, которые имеют сертификат.