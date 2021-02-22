Биткойн снижается более чем на 3% после роста накануне

ТАСС, 22 февраля. Биткойн в ходе торговой сессии снижается на 3,41%, достигая отметки в $55,788 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 11:39 мск.

Что будет с биткойном?

Ранее цена криптовалюты росла на 1,97%, до $58,1 тыс., обновив исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".