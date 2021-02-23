{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Землетрясение в Японии

Toyota вновь продлевает частичную приостановку работы некоторых заводов в Японии

Приостановка затронет пять производственных линий на четырех предприятиях Toyota и продлится до 24 февраля

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor повторно принял решение частично приостановить производство на ряде своих заводов в Японии в связи с произошедшим 13 февраля на северо-востоке страны землетрясением магнитудой 7,3. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте компании.

На эту тему
Что известно о мощном землетрясении в Японии

В нем отмечается, что приостановка затронет пять производственных линий на четырех предприятиях Toyota и продлится до 24 февраля.

16 февраля автоконцерн сообщил о временной приостановке работы 14 производственных линий на девяти своих предприятиях из-за последствий удара стихии. 19 февраля Toyota продлил приостановку выпуска на 12 производственных линиях восьми заводов.

По данным агентства Kyodo, землетрясение не привело к повреждению производственных мощностей корпорации, однако нанесло ущерб некоторым ее поставщикам, из-за чего могла возникнуть нехватка деталей собираемых транспортных средств.

Теги
ЯпонияЗемлетрясение в Японии
Власти Гонконга сообщили, что ВТО созовет комиссию по его торговому спору с США
Интерес к вхождению в состав третейской группы проявили представители 13 членов ВТО
Читать полностью