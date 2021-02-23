Toyota вновь продлевает частичную приостановку работы некоторых заводов в Японии

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor повторно принял решение частично приостановить производство на ряде своих заводов в Японии в связи с произошедшим 13 февраля на северо-востоке страны землетрясением магнитудой 7,3. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте компании.

Что известно о мощном землетрясении в Японии

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В нем отмечается, что приостановка затронет пять производственных линий на четырех предприятиях Toyota и продлится до 24 февраля.

16 февраля автоконцерн сообщил о временной приостановке работы 14 производственных линий на девяти своих предприятиях из-за последствий удара стихии. 19 февраля Toyota продлил приостановку выпуска на 12 производственных линиях восьми заводов.

По данным агентства Kyodo, землетрясение не привело к повреждению производственных мощностей корпорации, однако нанесло ущерб некоторым ее поставщикам, из-за чего могла возникнуть нехватка деталей собираемых транспортных средств.