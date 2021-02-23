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Ситуация вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000

Авиарегулятор США проводит проверку всех данных в связи с инцидентом с Boeing 777

Глава авиарегулятора Стив Диксон отметил, что Федеральное авиационное управление готово к сотрудничеству и обмену данными с Национальным советом по безопасности на транспорте США, который ранее начал собственное расследование инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты Федерального авиационного управления (ФАУ) США проводят проверку всех данных, касающихся инцидента с отказом двигателя самолета Boeing 777, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи). Соответствующее заявление сделал во вторник на мероприятии, организованном ФАУ, глава авиарегулятора Стив Диксон. Трансляция велась в Twitter.

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Диксон подчеркнул, что специалисты ФАУ непрерывно занимаются расследованием инцидента, изучая "все данные, касающиеся безопасности" в связи с инцидентом. При этом, по его словам, чрезвычайная директива, которую авиарегулятор планирует выпустить по итогам расследования, будет подразумевать проведение как незамедлительных тестов систем безопасности двигателей Pratt & Whitney PW4000, которыми был оснащен лайнер, так и более тщательных и длительных проверок.

Глава авиарегулятора отметил, что ФАУ готово к сотрудничеству и обмену данными с Национальным советом по безопасности на транспорте США, который ранее начал собственное расследование инцидента. "Мы будем рады получить их рекомендации, - указал Диксон. - Однако мы не будем дожидаться этого и намерены действовать исходя из той информации и данных, которые уже имеются у нас на руках".

Теги
СШАСитуация вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000
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