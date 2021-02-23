Авиарегулятор США проводит проверку всех данных в связи с инцидентом с Boeing 777

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты Федерального авиационного управления (ФАУ) США проводят проверку всех данных, касающихся инцидента с отказом двигателя самолета Boeing 777, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи). Соответствующее заявление сделал во вторник на мероприятии, организованном ФАУ, глава авиарегулятора Стив Диксон. Трансляция велась в Twitter.

Диксон подчеркнул, что специалисты ФАУ непрерывно занимаются расследованием инцидента, изучая "все данные, касающиеся безопасности" в связи с инцидентом. При этом, по его словам, чрезвычайная директива, которую авиарегулятор планирует выпустить по итогам расследования, будет подразумевать проведение как незамедлительных тестов систем безопасности двигателей Pratt & Whitney PW4000, которыми был оснащен лайнер, так и более тщательных и длительных проверок.

Глава авиарегулятора отметил, что ФАУ готово к сотрудничеству и обмену данными с Национальным советом по безопасности на транспорте США, который ранее начал собственное расследование инцидента. "Мы будем рады получить их рекомендации, - указал Диксон. - Однако мы не будем дожидаться этого и намерены действовать исходя из той информации и данных, которые уже имеются у нас на руках".