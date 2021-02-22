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Ситуация вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000

Что известно о ситуации вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000

© AP Photo/Sue Ogrocki
В Boeing порекомендовали приостановить полеты таких лайнеров после инцидента с одним из них в США

Корпорация Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это произошло после инцидента с самолетом авиакомпании United Airlines.

  • У лайнера Boeing 777 United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) 21 февраля во время полета отказал двигатель. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в Брумфилде в непосредственной близости от жилых домов.
  • После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".
  • Авиарегулятор США пообещал провести проверки Boeing 777 с двигателем PW4000 после падения детали самолета на землю.
  • Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров, аналогичных тому, у которого отказал двигатель в США.
  • Министр транспорта Британии Грант Шэппс также объявил, что власти страны временно запретят полеты Boeing 777 с двигателями PW4000.
  • Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя авиакомпании, по всему миру были приостановлены полеты 128 самолетов Boeing серии 777.
  • В Boeing информировали, что российские авиакомпании не используют самолеты серии 777 с двигателями PW.
  • Росавиация сообщила, что не рассматривает вопрос приостановки полетов Boeing 777 в РФ.
Теги
ЯпонияСШАВеликобританияРоссияСитуация вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000
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