Что известно о ситуации вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000

Корпорация Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это произошло после инцидента с самолетом авиакомпании United Airlines.
- У лайнера Boeing 777 United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) 21 февраля во время полета отказал двигатель. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в Брумфилде в непосредственной близости от жилых домов.
- После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".
- Авиарегулятор США пообещал провести проверки Boeing 777 с двигателем PW4000 после падения детали самолета на землю.
- Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров, аналогичных тому, у которого отказал двигатель в США.
- Министр транспорта Британии Грант Шэппс также объявил, что власти страны временно запретят полеты Boeing 777 с двигателями PW4000.
- Как сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя авиакомпании, по всему миру были приостановлены полеты 128 самолетов Boeing серии 777.
- В Boeing информировали, что российские авиакомпании не используют самолеты серии 777 с двигателями PW.
- Росавиация сообщила, что не рассматривает вопрос приостановки полетов Boeing 777 в РФ.