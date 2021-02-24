Авиарегулятор США поручил проверить все самолеты с двигателями PW 4000

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США издало во вторник вечером чрезвычайную директиву о летной пригодности, требующую от американских операторов провести проверку всех самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 перед дальнейшей эксплуатацией. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Что известно о ситуации вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000

Данные меры связаны с инцидентом с лайнером Boeing 777, летевшим 21 февраля из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи). Во время полета произошел отказ двигателя. Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки упала в непосредственной близости от жилых домов.

"После изучения доступных данных и рассмотрения других факторов безопасности управление решило, что операторы должны проводить осмотр больших полых лопастей двигателей посредством тепловой акустической визуализации. Данная технология позволяет выявить повреждения на внутренних поверхностях лопастей или в недоступных при визуальном осмотре местах", - отмечается в тексте.