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Пандемия COVID-19

Индийский регулятор рассмотрит 24 февраля заявку на использование в стране "Спутника V"

Ранее представитель Dr. Reddy's Laboratories сообщил, что рассчитывает на то, что вакцина "Спутник V" начнет использоваться в Индии в марте или апреле

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) намерен рассмотреть в среду заявку индийской фармакологической компании Dr. Reddy's Laboratories на одобрение экстренного использования в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал NDTV.

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19 февраля компания, которая провела в Индии совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) серию клинических испытаний вакцины "Спутник V", обратилась к властям за таким разрешением.

Ранее представитель руководства Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра сообщил журналистам, что рассчитывает на то, что российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" начнет использоваться в Индии в марте или апреле текущего года.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
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