Аварии в ЖКХ будут прогнозировать с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Систему мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) планируется дополнить функцией прогнозирования аварий с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила координатор проекта "Умный город" Минстроя РФ, заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Елена Семенова.

"Система [мониторинга аварий и инцидентов в сфере ЖКХ] уже создана, сейчас она трансформируется. Кроме мониторинга, мы планируем вводить с помощью искусственного интеллекта возможность прогнозирования тех или иных аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве", - сказала Семенова на онлайн-конференции "Умный город. Как выглядит настоящее".

С 1 сентября 2020 года во всех регионах России заработала единая система мониторинга инцидентов и контроля устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Она позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях, а также устанавливать четкий порядок контроля за устранением неполадок. Платформа предусматривает информационный обмен с системами МЧС и Минэнерго России.

Летом Минстрой утвердил единый подход к классификации аварий и инцидентов, благодаря чему теперь во всех регионах оценка происшествий на объектах ЖКХ идет по одним и тем же правилам. Так, при длительной продолжительности устранения инцидент автоматически классифицируется в системе как авария. Например, прекращение газоснабжения или отведения сточных вод начинает считаться аварией, если оно не было устранено в течение четырех часов, водоснабжения - в течение восьми часов, а прекращение теплоснабжения потребителей первой категории получает статус аварии сразу.