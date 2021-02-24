Глава Wintershall Dea считает необходимым завершение строительства "Северного потока - 2"

ТАСС, 24 февраля. Глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен убежден в необходимости завершения строительства "Северного потока - 2", поскольку он нужен Европе в условиях снижения собственной добычи газа. Об этом он сообщил в рамках ежегодной пресс-конференции.

"Я убежден в том, что газопровод будет введен в строй. Он очень необходим, ведь темпы собственной добычи газа снижаются. Нам необходим импорт газа", - сказал он.

Мерен также напомнил, что газ нужен как для поддержания надежного энергоснабжения Европы зимой, когда заполняемость подземных хранилищ газа опускается до менее 35%, так и в рамках устойчивого развития Европы.

Говоря о санкциях США, Мерен отметил, что поддержка проекта "Северный поток - 2" не является предметом распространения американских санкций. Но давать прогнозы о потенциальной возможности новых санкций он не стал, отметив, что этот вопрос находится в политической и дипломатической плоскости.

Wintershall Dea наряду с другими европейскими компаниями предоставила Nord Stream 2 AG - оператору проекта - финансирование для строительства газопровода. Компания инвестировала в проект около €730 млн до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). К настоящему времени компания завершила предоставление финансирования проекту, дальнейшее выделение средств под проект не предусмотрено.

Также в отчете компании за четвертый квартал и 2020 год отмечается, что Wintershall Dea считает, что ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации проекта строительства "Северного потока - 2" и прогнозирует "агрессивный подход к исполнителям проекта".

Ранее сообщалось, что все партнеры "Газпрома" по проекту обязалась предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в €9,5 млрд. Каждая компания должна была выделить до €950 млн.