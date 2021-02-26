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ФТС в январе - феврале увеличила перечисления в бюджет на 20%

За два месяца было перечислено до 767 млрд руб.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общая сумма средств, перечисленных Федеральной таможенной службой (ФТС) в государственный бюджет, за январь - февраль 2021 года составила около 767 млрд рублей, что на 20% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель ведомства Владимир Булавин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы по этим двум месяцам [январь - февраль 2021 года] в федеральный бюджет перечислили 767 млрд [рублей], что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказал он.

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