Экспортную пошлину на пшеницу в России с 1 марта повысили до €50 за тонну

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пошлина на вывоз пшеницы из России с 1 марта 2021 года повышена с €25 до €50 за тонну. Соответствующее постановление 26 января 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пошлина на пшеницу начала действовать в России с 15 февраля 2021 года, в период с 15 февраля по 1 марта она составляла €25 за тонну. Следующим этапом повышения пошлин станет введение с 15 марта ставок на кукурузу в размере €25 и на ячмень - в размере €10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. В правительстве полагают, что оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Все эти пошлины будут действовать до 1 июня. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта. Ее срок не ограничен.