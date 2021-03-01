ЕАЭС унифицирует требования к качеству лекарственных средств с 1 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Свод положений и требований, устанавливающих допустимый уровень качества лекарственных средств (фармакопея), вводится в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 1 марта. Фармакопея позволит фармацевтическим производителям, контролирующим органам государств ЕАЭС применять единые подходы к оценке качества лекарственных препаратов.

Введение таких требований к лекарственным средствам поможет создать единые стандарты качества лекарств для их доступа на фармацевтический рынок. Документ также обеспечивает гармонизацию стандартов государств ЕАЭС в области подготовки фармацевтических кадров. Гармонизация фармакопеи ЕАЭС необходима для интегрирования ее в глобальную систему регулирования обращения лекарственных средств.

Производители лекарственных препаратов, которые были ранее зарегистрированы на общем рынке ЕАЭС, должны в пятилетний срок - до 1 января 2026 года - привести свои нормативные документы по качеству лекарственных средств в соответствие с фармакопеей союза.

Фармакопея ЕАЭС - это инструмент регулирования качества лекарственных средств в рамках общего рынка. Она определяет уровень качества, устанавливаемый спецификациями производителей лекарственных средств, который должен быть не ниже фармакопейных требований. Требования фармакопеи ЕАЭС распространяются на лекарственные средства как для медицинского, так и ветеринарного применения.

Фармакопейные статьи подготовлены профильным комитетом ЕАЭС с учетом национальных сводов документов по качеству лекарств государств этого союза, а также региональных документов Европейского союза.