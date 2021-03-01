Капзатраты "Детского мира" в 2021 году составят 5-5,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Капитальные затраты "Детского мира" в 2021 году могут составить 5-5,5 млрд рублей, сообщила финдиректор компании Анна Гарманова в ходе телефонной конференции.

"Что касается нашего capex. Мы ожидаем, что capex в 2021 году будет в районе 5-5,5 млрд рублей", - сказала она.

Capex включает затраты на новый распределительный центр (около 2 млрд рублей), на открытие новых магазинов (около 10 млн рублей в каждый магазин стандартного формата "Детский мир" и около 4 млн рублей в каждый магазин формата "Детмир ПВЗ").

Кроме того, в IT в целом будет инвестировано около 2 млрд рублей в среднесрочной перспективе, в том числе в 2021 году - не менее 300 млн рублей.

В 2020 году капзатраты ретейлера составили 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что менеджмент "Детского мира" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль за IV квартал 2020 года в качестве годовых дивидендов.

Чистая прибыль ретейлера по международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год без учета корректировок увеличилась по сравнению с показателем 2019 года на 6,3% и достигла 7,8 млрд рублей.