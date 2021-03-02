Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина подготовилась к вводу в строй "Северного потока - 2"

На вопрос, есть ли у "Нафтогаза" план на случай, если "Северный поток-2" будет достроен и транзит российского газа снизится до 15-20 млрд куб. м в год, Коболев ответил: "Мы подготовились к такому сценарию". "Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене", - утверждает глава "Нафтогаза".

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина подготовилась к развитию событий, при котором Россия достроит газопровод "Северный поток - 2" и к падению объемов транзита российского газа через украинскую территорию в этом случае. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в опубликованном в понедельник интервью изданию "Украинская неделя" .

"Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива, - заявил он. - На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируют газ из подземных хранилищ".

В то же время Коболев добавил, что на рынке электроэнергии Украина сейчас зависима от импорта из Белоруссии. "Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратится, то страну могут ждать веерные отключения", - сказал глава "Нафтогаза". Он также выступил против прямой закупки газа у России, поскольку, по его мнению, это поставит под угрозу суверенитет Украины.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании. Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", введенных администрацией президента Дональда Трампа.