Стало известно имя главного акционера Загорского трубного завода

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Загорского трубного завода (ЗТЗ) Денис Сафин является мажоритарным акционером предприятия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мажоритарным акционером Загорского трубного завода является Денис Сафин", - сказали в компании в ответ на запрос ТАСС.

В июле 2020 года сообщалось, что Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и Загорский трубный завод договорились о создании промышленной группы. На первом этапе мажоритарный акционер ЧТПЗ с партнерами входит в акционерный капитал ЗТЗ в размере 50%, следующим этапом должна стать консолидация промышленных активов, ее сроки и параметры прорабатываются сторонами.

Загорский трубный завод расположен в Сергиево-Посадском районе Московской области, введен в эксплуатацию в 2016 году и является одним из пяти российских предприятий по выпуску труб большого диаметра. Основные потребители продукции - компании нефтегазового сектора.

Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530-1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100.