США не уточнили, намерены ли ограничивать рублевые операции американских банков

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Администрация США отказывается уточнить, собирается ли она ограничивать возможности американских банков работать с долговыми ценными бумагами России и выдавать российским банкам кредиты в рублях.

"Мы не можем предсказывать никакие предстоящие или рассматриваемые санкционные действия, включая рестрикции по суверенному долгу, о которых вы говорите", - заявила во вторник представитель администрации США высокого ранга. Она выступила на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению Вашингтона применить ограничительные меры в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Упомянутый представитель правительства США комментировала вопрос о том, намерены ли власти в Вашингтоне ограничивать возможности американских банков давать кредиты в рублях или работать на первичном рынке долговых ценных бумаг России, деноминированных в рублях.