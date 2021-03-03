"Известия": в России распространяется схема мошенничества с "ошибочным" переводом средств

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Схема мошенничества с денежными средствами с "возвратом случайных переводов" распространяется в России. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на источники на банковском рынке.

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По данным издания, злоумышленники переводят деньги человеку, после чего сообщают, что средства были переведены ошибочно и просят вернуть их обратно. Мошенники просят осуществить перевод на счет третьего лица. Уточняется, что перевод оказывается закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе.

Кроме того, существует схема с перечислением денег в качестве аванса за покупку на сервисе объявлений.

"Если покупатель заинтересовался, его просят отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом "пластик" принадлежит не мошеннику, а третьему лицу. Затем злоумышленник звонит получателю денег и убеждает перечислить их на его карту под предлогом "возврата" средств за случайный перевод. После этого покупатель, не получивший котенка, требует вернуть средства от того, кому переводил деньги, а мошенник остается в стороне", - пояснил "Известиям ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

В Банке России подтвердили газете о распространении данных схем мошенничества и рекомендовали сообщать об случаях возможного мошенничества в свою кредитную организацию.

В пресс-службе "Авито" изданию отметили, что злоумышленники действуют вне платформы объявлений, поэтому служба безопасности уже не может отследить их действия. В "Яндекс.Объявлениях" сообщили, что не сталкивались с подобными схемами мошенничества. В сервисе "Юла" сообщили о выявлении потенциальных мошенников с помощью нейронных сетей.