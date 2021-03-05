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"Колдунщиками" "Яндекса" пользуется около 30 тыс. интернет-магазинов

Ранее ФАС обязала компанию прекратить давать своим сервисам преимущества в поисковой выдаче, используя виджеты

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Около 30 тыс. интернет-магазинов уже используют в поисковой выдаче "Яндекса" обогащенные ответы, которые помогают с продвижением товаров, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

В конце февраля Федеральная антимонопольная служба России обязала "Яндекс" в месячный срок прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в поисковой системе "Яндекса". По мнению ведомства, использование специальных виджетов поисковой системы ("колдунщиков"), которые чаще всего выводятся выше других результатов поиска, дискриминирует в поисковой выдаче ссылки на компании, которые не входят в цифровую экосистему "Яндекса".

Как отметили в компании, обогащенными ответами пользуются не только сервисы самого "Яндекса". "Например, около 30 тыс. интернет-магазинов уже используют обогащенные ответы в поиске "Яндекса". Такие ответы могут быть более заметны в поисковой выдаче и включать в себя изображения товаров и их стоимость. Это дает возможность пользователям в удобном для них формате получить наиболее релевантный ответ на поисковой запрос в категории покупки товаров. Форматы обогащенного ответа бесплатны для владельцев сайтов интернет-магазинов", - рассказали в компании.

Сейчас на поиске можно встретить 14 видов обогащенных ответов для бизнесов, информационных, развлекательных и новостных сайтов. Для популярных сайтов с большой аудиторией в автоматическом режиме формируется так называемый навигационный ответ - формат, который помогает пользователям взаимодействовать именно с этим сайтом, лучше находить его и ориентироваться в его структуре. От владельцев сайтов это не требует никаких дополнительных действий, пояснили в "Яндексе".

По данным "Яндекса", ежедневно компания показывает пользователям более 7 млн навигационных ответов. За последний месяц "Яндекс" показал такие ответы для более чем 1,14 млн уникальных доменов.

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