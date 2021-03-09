Единороссы не поддержат законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме не поддержит законопроект своего коллеги, депутата Анатолия Выборного о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом во вторник сообщил первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев.

"Сама эта проблема нуждается в серьезном экспертном обсуждении, без которого никакие законопроекты поддержаны быть не могут. Свой законопроект депутат не согласовывал и не прорабатывал с фракцией, поэтому поддержан он не будет", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ сообщила, что Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за искусственное создание "панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары". Он отмечал, что одним из факторов резкого ценового скачка становится распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание их дефицита.

Депутат предлагает ввести наказание в виде лишения свободы до трех лет или штрафа до 500 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для юридических лиц.