В ГД сочли бесперспективным законопроект об уголовной ответственности за фейки о росте цен

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что у законопроекта его коллеги Анатолия Выборного о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания нет перспектив.

"Перспективы принятия у этой инициативы нет",- отметил Неверов в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что во фракции есть порядок обсуждения законопроектов на площадке экспертно-консультационного совета. "Поскольку не то что текст, даже идея не выносилась на обсуждение, то и говорить о перспективах принятия не имеет смысла", - подчеркнул Неверов.

Ранее первый замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев заявил, что фракция не будет поддерживать инициативу, а тема законопроекта "нуждается в серьезном экспертом обсуждении".

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ сообщила, что Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за искусственное создание "панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары". Он отмечал, что одним из факторов резкого ценового скачка становится распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание их дефицита.

Депутат предлагает ввести наказание в виде лишения свободы до трех лет или штрафа до 500 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для юридических лиц.