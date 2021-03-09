AFP: Rolls-Royce приостановил продажу "Трансмашхолдингу" норвежского завода двигателей

ТАСС, 9 марта. Rolls-Royce Group приостановила продажу международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, который расположен в Норвегии. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

"Мы понимаем, что норвежское правительство теперь хочет лучше ознакомиться с соглашением, и Rolls-Royce будет сотрудничать в этом всеми возможными способами", - указал представитель компании.

"Как нас и просили, мы приостановили процесс продажи", - добавил он.

Норвежскому телеграфному бюро в Rolls-Royce сообщили, что продажа не остановлена окончательно, речь идет только о перерыве для того, чтобы Норвегия изучила ситуацию. "Мы все еще хотим продать Bergen Engines компании TMH, которая, мы верим, будет сильным стратегическим партнером для этого производства, если итог исследования, которое проведет норвежское правительство, будет позитивным", - подчеркнули там.

Ранее норвежский Минюст сообщил, что Норвегия может заблокировать продажу завода на основании закона о безопасности. По словам министра юстиции Моники Мэланн, эта сделка "может создать риск для национальной безопасности". По ее словам, она планирует вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

О сделке

В феврале стало известно, что международное подразделение "Трансмашхолдинга" TMH International договорилось с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии.

Таким образом в TMH International рассчитывают расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего - газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий. Сумма сделки не разглашается.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах.

"Трансмашхолдинг" рассчитывает, что синергия компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок холдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

Компания Bergen Engines, основанная в 1946 году, поставила заказчикам более 7 000 двигателей, из которых 5 000 в данный момент находятся в эксплуатации. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.