Испанская компания ведет переговоры о производстве вакцины "Спутник V" в королевстве

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Инвестиционная бизнес-группа IberAtlantic участвует в переговорах о возможном производстве в Испании российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник руководитель компании Педро Моуриньо.

Он не стал раскрывать подробностей, на какой стадии в настоящий момент находятся данные переговоры. "Со стороны IberAtlantic могу подтвердить, что мы находимся в процессе переговоров с другими испанскими предприятиями, не называя их имен, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы связать предложение по введению на испанский, иберийский, европейский рынки [вакцины] "Спутник V", - сказал Моуриньо.

По данным некоторых местных СМИ, речь может идти о переговорах с фармацевтическим предприятием Zendal. В данной компании корреспонденту ТАСС сообщили: "Мы оцениваем множество проектов, потому что мы единственная компания в Испании, которая обладает мощностями по производству вакцин для людей в промышленных масштабах". "Не могу дать никакой дополнительной информации, потому что в краткосрочной перспективе нет ничего [конкретного]", - отметили в Zendal.

В конце февраля текущего года вице-премьер России Александр Новак по итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что РФ выразила готовность сотрудничать с королевством в области производства вакцины, а также в проведении совестных исследований по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован во многих странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.