Весной возможен новый скачок заболеваемости. Главное о коронавирусе за 9 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 342 474 случая заражения, из них новых — 9 445 (впервые с 3 октября число новых случаев оказалось меньше 10 000). За сутки умерли 336 человек, за весь период — 89 809.
- Весной возможен очередной скачок заболеваемости, в том числе из-за прихода новых подвидов коронавируса из Европы. Но весенний подъем не будет взрывным: число новых случаев может составить до 15–20 тыс. в сутки, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректными и досадными слова председателя Европейского агентства лекарственных средств, представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сравнившей возможность экстренного одобрения в ЕС "Спутника V" с "русской рулеткой". "Спрос на вакцину, процесс вакцинации во многих странах этим препаратом показывает его востребованность и популярность", — заявил он.
Москва
- Всего зафиксировано 992 882 случая заражения, из них новых — 1 066 (минимум с 24 сентября). Госпитализированы 597 человек.
- С 10 марта можно будет привиться еще в двух торговых центрах — "Круг" и "Тройка".
- Необходимый процент жителей Москвы, имеющих антитела к коронавирусу, может быть достигнут уже к маю — июню текущего года, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Мир
- Всего зафиксировано более 117,1 млн случаев заражения, умерли 2 600 063 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Италии заявили, что намерены производить "Спутник V" и без одобрения Европейского агентства лекарственных средств.
- Жители Евросоюза могут получить паспорта вакцинации в мае.
- В столице Бразилии ввели комендантский час.
- Власти Греции выразили надежду, что туристический сезон в стране откроется с 14 мая.