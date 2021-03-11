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Проблемы Twitter в России
Обновлено 

Роскомнадзор не получал ответа от Twitter на требование об удалении запрещенных материалов

Ведомство не фиксирует инцидентов, связанных с замедлением работы соцсети в России
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал ответа от социальной сети Twitter на требование удалить запрещенные материалы, сообщается в четверг на сайте ведомства.

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"По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в Твиттер требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал. Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещенной информации и проинформирует об этом Роскомнадзор", - следует из сообщения. Работа социальной сети, отмечает служба, должна быть приведена ее владельцами на территории России к соответствию с российским законодательством.

По данным Роскомнадзора, работа Twitter замедлена на 100% мобильных и на 50% стационарных сетей связи в России. 

"В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter <...> обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ", - говорится в сообщении.

Замедление, по информации Роскомнадзора, распространяется на доставку аудио- и видеоконтента, а также графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

Роскомнадзор не фиксирует инцидентов, связанных с замедлением работы Twitter в России.

"ЦМУ ССОП (Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования - прим. ТАСС) совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других ресурсов, отмеченные в России в среду, были связаны не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, а с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге. Авария в этом дата-центре, по данным ведомства, не была связана с его действиями по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории РФ.

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